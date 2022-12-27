Юлия Ступак эмоционально высказалась о возможности завершить карьеру

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) эмоционально высказалась о возможности завершения карьеры.

«Даже когда в душе была дыра размером с галактику, я всегда обращалась к любимому делу. В 2016 году спорт и любимые люди вытащили меня из такой эмоциональной задницы. И вы реально думаете, что я просто так возьму и уйду? Я знаю, для чего я здесь. Я чётко знаю свои задачи», — написала Ступак в своих социальных сетях.

27-летняя Ступак готовилась к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023.