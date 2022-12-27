Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева поднялась на 2-ю строчку, Степанова лидирует

В Красногорске прошёл женский спринт в свободном стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его уверенно выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева, что позволило ей подняться на вторую строчку в общем зачёте КР.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 561.

2. Наталья Непряева (Архангельская область) — 467.

3. Мария Истомина (Пермский край) — 466.

4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 375.

5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 354.

6. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 311.

7. Анна Грухвина (Тюменская область) — 303.

8. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 293.

9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 265.

10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 243.