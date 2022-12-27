Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева поднялась на 2-ю строчку, Степанова лидирует

В Красногорске прошёл женский спринт в свободном стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его уверенно выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева, что позволило ей подняться на вторую строчку в общем зачёте КР.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины
1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 561.
2. Наталья Непряева (Архангельская область) — 467.
3. Мария Истомина (Пермский край) — 466.
4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 375.
5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 354.
6. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 311.
7. Анна Грухвина (Тюменская область) — 303.
8. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 293.
9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 265.
10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 243.
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