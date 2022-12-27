Спринтерский зачёт Кубка России, женщины: Непряева резко увеличила отрыв от Степановой

В Красногорске прошёл женский спринт в свободном стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его уверенно выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева, тем самым увеличив своё преимущество над преследовательницами в спринтерском зачёте КР.

Ранее Вероника Степанова отставала от Непряевой на два очка, в то время как сейчас на 31.

Лыжные гонки. Спринтерский зачёт Кубка России. Женщины

1. Наталья Непряева – 282.

2. Вероника Степанова – 251.

3. Алёна Баранова – 246.

4. Анастасия Фалеева – 198.

5. Мария Истомина – 182.

6. Христина Мацокина – 161.

7. Диана Соболева – 161.

8. Анна Грухвина – 148.

9. Елизавета Пантрина – 138.

10. Анастасия Москаленко – 125.