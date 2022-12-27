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Спринтерский зачёт Кубка России, женщины: Непряева резко увеличила отрыв от Степановой

Спринтерский зачёт Кубка России, женщины: Непряева резко увеличила отрыв от Степановой
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В Красногорске прошёл женский спринт в свободном стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его уверенно выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева, тем самым увеличив своё преимущество над преследовательницами в спринтерском зачёте КР.

Ранее Вероника Степанова отставала от Непряевой на два очка, в то время как сейчас на 31.

Лыжные гонки. Спринтерский зачёт Кубка России. Женщины

1. Наталья Непряева – 282.
2. Вероника Степанова – 251.
3. Алёна Баранова – 246.
4. Анастасия Фалеева – 198.
5. Мария Истомина – 182.
6. Христина Мацокина – 161.
7. Диана Соболева – 161.
8. Анна Грухвина – 148.
9. Елизавета Пантрина – 138.
10. Анастасия Москаленко – 125.

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