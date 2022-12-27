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Александр Большунов одной фразой описал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта

Александр Большунов одной фразой описал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов одной фразой описал произошедшее в полуфинале спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Красногорске.

Напомним, в одном из полуфинальных забегов Большунов на спуске столкнулся с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым, после чего оба лыжника упали. Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.

«Нормально посоревновались сегодня», — написал Большунов в своих социальных сетях, прикрепив эмодзи «смех до слёз».

Примечательно, что Большунов уже имеет жёлтую карточку от судей Кубка России за другой инцидент с Устюговым.

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