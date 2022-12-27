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Большунов заявлен на разделку на КР, несмотря на разбитое лицо. Устюгов не стартует

Большунов заявлен на разделку на КР, несмотря на разбитое лицо. Устюгов не стартует
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов присутствует в заявке на гонку с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле, которая пройдёт в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 в Красногорске (Московская область). Соревнования пройдут завтра, 28 декабря, в 12:30 мск.

Ранее в одном из полуфинальных забегов конькового спринта в Красногорске Большунов на спуске столкнулся с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым, после чего оба лыжника упали. Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.

Примечательно, что Устюгов на старт разделки не выйдет.

«Он начал специально толкаться». Большунов с Устюговым сцепились до падения и крови. Видео «Он начал специально толкаться». Большунов с Устюговым сцепились до падения и крови. Видео
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