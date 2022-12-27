Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на «Тур де Ски»

Сборная Швеции по лыжным гонкам огласила состав команды на престижную лыжную многодневку «Тур де Ски». Она пройдёт с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.

Женщины

Ида Даль

Майя Дальквист

Анна Дювик

Моа Илар

Лиза Ингессон

Фрида Карлссон

Марта Розенберг.

Мужчины

Калле Хальфварссон

Юхан Хегстрём

Лео Йоханссон

Антон Перссон

Вильям Порома

Эрик Рошё

Оскар Свенссон.

Отметим, что в заявку сборной Швеции не попала призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете Эбба Андерссон.

Напомним, у мужчин действующим чемпионом «Тур де Ски» является пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, у женщин – олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 россиянка Наталья Непряева.