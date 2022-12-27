«Спасибо тебе, моя любовь». Юлия Ступак опубликовала милое фото с супругом
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях милое фото с супругом, бывшим российским лыжником Никитой Ступаком.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
«Спасибо этому году. За сложности. Мне кажется, таких трансформаций я ещё никогда не переживала. Спасибо тебе, моя любовь, что ты был рядом. Что тратил столько своих сил, чтобы мне было хорошо… Иногда мне казалось, что земля уходит из-под ног и что я больше не я. В этом году было много расставаний с родными для меня людьми. И я по-прежнему стараюсь быть позитивной, люблю эту жизнь, и знаю, что все испытания мне по силам. Тем более с такой поддержкой. Всех обнимаю, всем любви! С Наступающим», — подписала фото Ступак.
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