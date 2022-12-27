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Спринтерский зачёт Кубка России: Большунов и Терентьев лидируют с одинаковыми баллами

Спринтерский зачёт Кубка России: Большунов и Терентьев лидируют с одинаковыми баллами
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В Красногорске прошёл мужской спринт в свободном стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев. За счёт данной победы Терентьев отыграл у Александра Большунова 20 очков в спринтерском зачёте КР и теперь вместе с ним возглавляет рейтинг.

Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) – 252.
2. Александр Большунов (Архангельская область) – 252.
3. Савелий Коростелёв (Пермский край) – 215.
4. Глеб Ретивых (Тюменская область) – 163.
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 141.
6. Илья Семиков (Республика Коми) – 139.
7. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО) – 132.
8. Фёдор Назаров (Москва) – 130.
9. Денис Филимонов (Республика Татарстан) – 126.
10. Иван Горбунов (Татарстан) – 126.

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