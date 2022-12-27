Спринтерский зачёт Кубка России: Большунов и Терентьев лидируют с одинаковыми баллами

В Красногорске прошёл мужской спринт в свободном стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев. За счёт данной победы Терентьев отыграл у Александра Большунова 20 очков в спринтерском зачёте КР и теперь вместе с ним возглавляет рейтинг.

Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) – 252.

2. Александр Большунов (Архангельская область) – 252.

3. Савелий Коростелёв (Пермский край) – 215.

4. Глеб Ретивых (Тюменская область) – 163.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 141.

6. Илья Семиков (Республика Коми) – 139.

7. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО) – 132.

8. Фёдор Назаров (Москва) – 130.

9. Денис Филимонов (Республика Татарстан) – 126.

10. Иван Горбунов (Татарстан) – 126.