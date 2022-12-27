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«Возникли проблемы с позвонками». Бородавко оценил состояние Большунова после падения

«Возникли проблемы с позвонками». Бородавко оценил состояние Большунова после падения
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поставил под сомнение участие подопечного, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 15 км в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023, который проходит в Красногорске (Московская область). Разделка пройдёт завтра, 28 декабря, в 12:30 мск.

Ранее, в одном из полуфинальных забегов конькового спринта в Красногорске Большунов на спуске столкнулся с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым, после чего оба лыжника упали. Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой.

«Пока неясно, потому что он получил серьёзные ушибы, возникли проблемы с позвонками. С ним поработал мануальный терапевт, сейчас — массажист. Всё будет зависеть от его самочувствия утром», — приводит слова Бородавко ТАСС.

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