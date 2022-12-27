Анфиса Резцова: Непряева — умница и чемпионка. Но у меня есть к ней вопросы

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова высказалась о победе олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира Натальи Непряевой в коньковом спринте на пятом этапе Кубка России – 2022/2023.
«Непряева — огромная молодец, просто умница! Поздравляю её с очередной победой и золотой медалью. Она это заслужила. Наташа — умница и чемпионка, но у меня есть к ней вопросы. Какие? Не хочу об этом говорить — это личное», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Спринт. 1,4 км. Свободный стиль. Женщины
Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.21,40.
Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — отставание 3,47 секунды.
Елизавета Пантрина (Тюменская область) +3,48.
Анна Грухвина (Тюменская область) +5,35.
Алёна Баранова (Томская область — Саха) +5,77.
Ольга Царёва (Республика Коми) +7,34.
- 27 декабря 2022
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