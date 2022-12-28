«Не два орла, а два барана». Петухов высказался о стычках Большунова с Устюговым

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов высказался о новом инциденте с участием Александра Большунова и Сергея Устюгова.

Напомним, в полуфинале конькового спринта на пятом этапе Кубка России лидировавшие Большунов и Устюгов столкнулись на вираже, оба упали и не смогли пробиться в финал.

«Полностью поддерживаю мнение, что надо нивелировать данный конфликт. Сейчас есть нешуточный ажиотаж, на что обращают внимание зрители. Конечно, популяризация нужна, но можно это делать, как те же Устюгов и Клебо, а сегодня конфликт Александра и Сергея, начавшийся из-за шутки, потом продолжившийся словами про олимпийскую медаль, вышел за пределы. Тренерский штаб и руководство федерации должны поговорить со спортсменами, так как ситуация находится за гранями дозволенного, болельщики Большунова настраиваются против болельщиков Устюгова. Шуткам есть предел, здесь должен подключиться и Юрий Бородавко, и Елена Вяльбе.

Буквально недавно слышал комментарий Юрия Викторовича, что будет разговор с Большуновым и Устюговым, но, видимо, не успели его провести из за того, что тренировочный процесс требует собранности, отдачи, и чтобы такие моменты не отвлекали от гонок, решили его отложить. Сегодня же мы видим, что доходит уже и до травм. Мне коллеги пишут: «Посмотрите, что два орла делают». Но мне кажется, это не два орла, а два барана. Думаю, они осознают, что совершили ошибку и что нужно пожать друг другу руки и начать всё с чистого листа», — приводит слова Петухова «Матч ТВ».