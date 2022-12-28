Глеб Ретивых объяснил свои неудачные результаты в начале сезона
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Призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых объяснил, почему его результаты в начале сезона столь неудачные.
«Всем привет. Понемногу начинаю чувствовать себя. Начал разгоняться уже. До этого я бегал в третьей зоне. Что спринт, что гонки на пульсе 171, когда пульс 195-205 — мой максимальный. Думаю, ответил на ваши вопросы, почему такие результаты в начале сезона, плюс у меня новая группа и новый тренер с другой методикой», — написал Ретивых в своём телеграм-канале.
Вчера, 27 декабря, Глеб Ретивых добрался до финала спринта 1,4 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2022/2023, в котором занял последнее место. Победу в спринте одержал Александр Терентьев, прошедший дистанцию за 2 минуты и 57,79 секунды.
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