Большунов, скорее всего, пропустит гонку из-за сотрясения после столкновения с Устюговым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов пропустит сегодняшнюю гонку в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023.
«Александр Большунов, скорее всего, не будет стартовать. Поскольку если у него была кратковременная потеря сознания, значит, было лёгкое сотрясение мозга. И в таком состоянии ему лучше не выступать. Решение об этом уже на 90 процентов принято.
У Александра изначально было желание выступить. Но когда мы довели до него доводы врачей, он уже стал склоняться к тому, чтобы не выйти на старт. Всё-таки, как говорят специалисты, если от удара была кратковременная потеря сознания, то это на 100 процентов лёгкое сотрясение мозга», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».
Напомним, в полуфинале конькового спринта на пятом этапе Кубка России лидировавшие Большунов и Устюгов столкнулись на вираже, оба упали и не смогли пробиться в финал.
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