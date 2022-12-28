Кулешова: гонка сложилась хорошо, а уж позже с тренером будем анализировать

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала своё выступление в 10-километровой гонке классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).

Кулешова показала результат 29.22,3, который на данную минуту является третьим из всех участников. Соревнования ещё продолжаются.

«Считаю, сегодняшняя гонка сложилась хорошо и по самочувствию, и по работе лыж, а уж позже с тренером будем анализировать, что получилось, а что нет. Сегодня работала и мазь, и no wax, до самого последнего момента были сомнения, на чём бежать. Но выбрала no wax в надежде, что «кат» будет лучше», — сказала Кулешова после гонки в эфире телеканала «Спортивный».