Наталья Непряева уверенно выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Наталья Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 53,3 секунды. Второй стала Мария Истомина, которая отстала на 23,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап. Красногорск. Разделка, классический стиль. 10 км. Женщины

Наталья Непряева (Архангельская область) — 28.53,3. Мария Истомина (Пермский край) — отставание 23,4 секунды. Анастасия Кулешова (Нижегородская обл. — Мордовия) +29,0. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) +53,7. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) +59,4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +1.11,3.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).