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Наталья Непряева уверенно выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России

Наталья Непряева уверенно выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России
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Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Наталья Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 53,3 секунды. Второй стала Мария Истомина, которая отстала на 23,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап. Красногорск. Разделка, классический стиль. 10 км. Женщины

  1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 28.53,3.
  2. Мария Истомина (Пермский край) — отставание 23,4 секунды.
  3. Анастасия Кулешова (Нижегородская обл. — Мордовия) +29,0.
  4. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) +53,7.
  5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) +59,4.
  6. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +1.11,3.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
28 декабря 2022, среда. 10:30 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
28:53.3
2
Мария Истомина
Пермский край
+23.4
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+29.0
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