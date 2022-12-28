Наталья Непряева уверенно выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России
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Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
Наталья Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 53,3 секунды. Второй стала Мария Истомина, которая отстала на 23,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова.
Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап. Красногорск. Разделка, классический стиль. 10 км. Женщины
- Наталья Непряева (Архангельская область) — 28.53,3.
- Мария Истомина (Пермский край) — отставание 23,4 секунды.
- Анастасия Кулешова (Нижегородская обл. — Мордовия) +29,0.
- Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) +53,7.
- Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) +59,4.
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) +1.11,3.
Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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