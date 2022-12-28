Мария Истомина: думала, выйду, проведу хорошую тренировку, но потом тренеры стали кричать
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Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала своё выступление в 10-километровой гонке классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).
«По результату всё нормально, а по состоянию тяжело. Думала, выйду, проведу хорошую тренировку, поборюсь за топ-6. Но потом тренеры стали кричать, что борюсь с Наташей, стала терпеть. Условия далеко не идеальные, но все в равных условиях. Хотя трасса мягкая, от палок дыры глубокие. Я бежала на мази, потому что мне не понравилось держание лыж zero», — сказала Истомина после гонки в эфире телеканала «Спортивный».
Мария Истомина прошла дистанцию за 29 минут и 16,7 секунды. На данный момент она занимает второе место, уступая Наталье Непряевой.
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