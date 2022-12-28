Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Мария Истомина: думала, выйду, проведу хорошую тренировку, но потом тренеры стали кричать

Мария Истомина: думала, выйду, проведу хорошую тренировку, но потом тренеры стали кричать
Комментарии

Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала своё выступление в 10-километровой гонке классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).

«По результату всё нормально, а по состоянию тяжело. Думала, выйду, проведу хорошую тренировку, поборюсь за топ-6. Но потом тренеры стали кричать, что борюсь с Наташей, стала терпеть. Условия далеко не идеальные, но все в равных условиях. Хотя трасса мягкая, от палок дыры глубокие. Я бежала на мази, потому что мне не понравилось держание лыж zero», — сказала Истомина после гонки в эфире телеканала «Спортивный».

Мария Истомина прошла дистанцию за 29 минут и 16,7 секунды. На данный момент она занимает второе место, уступая Наталье Непряевой.

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
28 декабря 2022, среда. 10:30 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
28:53.3
2
Мария Истомина
Пермский край
+23.4
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+29.0
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022