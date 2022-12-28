Фалеева: хочу быть универсалом и работаю над этим

Российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала своё выступление в 10-километровой гонке свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
Фалеева показала результат 29.52,7, который оказался пятым из всех участников.
«Я боролась сначала за тройку, а потом уже пыталась за топ-6 держаться. Вчера был сложный спринт, а сегодня снег повалил. Думала, что будет похуже. Но самочувствие было отличным, работа лыж – тоже, за что огромное спасибо сервису. Трасса была подготовлена хорошо даже для такой погоды. Прогресс в дистанционных гонках? Другая работа была проделана летом – работа именно над дистанционными гонками, но без потери спринтерских качеств. Я хочу быть универсалом и работаю над этим», — сказала Фалеева после гонки в эфире телеканала «Спортивный».
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