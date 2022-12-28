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«Была бы пятнашка, я бы в троечку заехала». Прокофьева — о выступлении в разделке

«Была бы пятнашка, я бы в троечку заехала». Прокофьева — о выступлении в разделке
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Российская лыжница Анастасия Прокофьева прокомментировала своё выступление в гонке классическим стилем на 10 км на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

«Чуть не дотянула до топ-3. Погода тяжёлая, рабочая, но я люблю именно такую. Возможно, я где-то недоработала, хотя отдала на самом деле все силы. Дистанция короткая, круг быстрый. Была бы пятнашка, я бы в троечку заехала. Нужно проанализировать, где именно можно прибавить. На последних 2 км Маша Истомина меня догнала, и после этого работали вместе. Где-то я была впереди, где-то она, а на финише поборолись», — сказала Прокофьева после гонки в эфире телеканала «Спортивный».

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап. Красногорск. Разделка, классический стиль. 10 км. Женщины

  1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 28.53,3.
  2. Мария Истомина (Пермский край) — отставание 23,4 секунды.
  3. Анастасия Кулешова (Нижегородская обл. — Мордовия) +29,0.
  4. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) +53,7.
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