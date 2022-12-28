Сорин объяснил, почему Степанова не выступила в классической разделке в Красногорске

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил на вопрос, почему в сегодняшней 10-километровой классической разделке на пятом этапе Кубка России в Красногорске не приняла участия олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова, а также выразил уверенность, что пятое место Анастасии Фалеевой не является пределом для лыжницы в дистанциях.
«Вероника не стартовала, поскольку не позволило самочувствие. Уже началась подготовка к этапу Кубка России в Сыктывкаре, который пройдёт через пару недель. Лучше хорошо потренироваться, чем бежать в таком состоянии. Мы ждали, что начало сезона получится именно таким. Но, к сожалению, не удалось удержать это самочувствие до конца года. Где-то накопилась и моральная усталость. Раньше она столько не бегала, а теперь пять недель подряд.
Анастасии Фалеевой ещё нужно добавлять. Я уверен, что она способна на большее в дистанциях, чем пятое место. Думаю, она прибавит и будет стабильно попадать в топ-3 на дистанциях, как и в спринтах. Хорошо, что у спортсменов такое количество стартов – можно проверить, на что они способны с прицелом на Кубок мира. У той же Степановой подобного опыта не было. Бегать на высоком уровне каждую неделю – этому нужно учиться», — сказал Сорин в эфире телеканала «Спортивный».
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