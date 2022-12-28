FIS изменила формат «Тур де Ски» из-за критической ситуации со снегом в Валь-Мюстаире

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) внесла изменения в формат соревнований «Тур де Ски», который пройдёт с 31 декабря по 8 января в Валь-Мюстаире (Швейцария), Оберсдорфе (Германия) и в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Сообщается, что причиной этому послужила критическая ситуация со снегом в месте проведения соревнований. Было принято решение адаптировать трассу, в связи с чем гонка преследования на 10 км, запланированная на 1 января, будет заменена масс-стартом на такую же дистанцию. Время начала соревнований остаётся без изменений.

Престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» станет частью Кубка Мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 и 17-м этапом этого розыгрыша.

Напомним, «Тур де Ски» состоит из семи-восьми этапов, каждый из которых занимает один день. Победителем этапа считается спортсмен, который смог преодолеть все этапы дистанции за наименьшее количество времени. Также есть спринтерский зачёт, в котором очки за спринт считаются отдельно.