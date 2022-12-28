Большунов не выйдет на старт в сегодняшней классической разделке на пятом этапе КР

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов пропустит сегодняшнюю 15-километровую классическую разделку на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).

По информации телеграм-канала «На лыжи», со здоровьем у Большунова проблем нет, а данное решение спортсмен принял совместно со старшим тренером сборной России Юрием Бородавко, чтобы «не рисковать».

Напомним, в одном из вчерашних полуфинальных забегов в спринте Большунов на спуске столкнулся с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым, после чего оба лыжника упали. Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.

Устюгов также не выступит в сегодняшней гонке.