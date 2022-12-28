Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева приблизилась к Степановой

В Красногорске прошла женская 10-километровая разделка классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её уверенно выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева. По результатам гонки Непряева сократила отставание до 44 очков от олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Вероники Степановой в общем зачёте Кубка России у женщин.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины