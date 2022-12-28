Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева приблизилась к Степановой

Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева приблизилась к Степановой
Комментарии

В Красногорске прошла женская 10-километровая разделка классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её уверенно выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева. По результатам гонки Непряева сократила отставание до 44 очков от олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Вероники Степановой в общем зачёте Кубка России у женщин.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

  1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 561.
  2. Наталья Непряева (Архангельская область) — 517.
  3. Мария Истомина (Пермский край) — 511.
  4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 406.
  5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 388.
  6. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 332.
  7. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 330.
  8. Анна Грухвина (Тюменская область) — 315.
  9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 278.
  10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 263.
«Ух какой удар!» Лыжница жёстко психанула во время гонки: пинала лыжи и ограждения. Видео «Ух какой удар!» Лыжница жёстко психанула во время гонки: пинала лыжи и ограждения. Видео
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022