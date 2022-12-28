Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева приблизилась к Степановой
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В Красногорске прошла женская 10-километровая разделка классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её уверенно выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева. По результатам гонки Непряева сократила отставание до 44 очков от олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Вероники Степановой в общем зачёте Кубка России у женщин.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины
- Вероника Степанова (Камчатский край) — 561.
- Наталья Непряева (Архангельская область) — 517.
- Мария Истомина (Пермский край) — 511.
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 406.
- Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 388.
- Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 332.
- Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 330.
- Анна Грухвина (Тюменская область) — 315.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 278.
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 263.
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