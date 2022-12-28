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Дистанционный зачёт Кубка России у женщин: Истомина вышла в лидеры, Степанова — третья

Дистанционный зачёт Кубка России у женщин: Истомина вышла в лидеры, Степанова — третья
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В Красногорске прошла женская 10-километровая разделка классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её уверенно выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева. По результатам гонки изменилось положение лыжниц в дистанционном зачёте Кубка России.

Новым лидером стала призёр этапов Кубка мира Мария Истомина, которая заняла в гонке второе место.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины

  1. Мария Истомина (Пермский край) — 329.
  2. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 320.
  3. Вероника Степанова (Камчатский край) — 310.
  4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 293.
  5. Наталья Непряева (Архангельская область) — 235.
  6. Лариса Рясина (Татарстан) — 225.
  7. Диана Артемьева (Красноярский край) — 201.
  8. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 190.
  9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 171.
  10. Анна Грухвина (Тюменская область) — 167.
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