Дистанционный зачёт Кубка России у женщин: Истомина вышла в лидеры, Степанова — третья

В Красногорске прошла женская 10-километровая разделка классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её уверенно выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева. По результатам гонки изменилось положение лыжниц в дистанционном зачёте Кубка России.

Новым лидером стала призёр этапов Кубка мира Мария Истомина, которая заняла в гонке второе место.

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