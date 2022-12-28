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Илья Порошкин: гонка прекрасно сложилась, отработал на 100%. Мне себя упрекнуть не в чем

Илья Порошкин: гонка прекрасно сложилась, отработал на 100%. Мне себя упрекнуть не в чем
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Российский лыжник Илья Порошкин прокомментировал своё выступление в классической разделке на 15 км в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 в Красногорске. Лыжник завоевал серебро.

«Гонка прекрасно сложилась. Я отработал на 100 процентов, мне себя упрекнуть не в чем, нигде не схалявил. Разложился грамотно. Сегодня сложная погода, снег, нужно было приспосабливаться. В топе много лыжников из Коми? Да мы всегда классику хорошо бегаем. На чемпионате России в Сыктывкаре на классической гонке было то же самое», — сказал Порошкин после гонки в эфире телеканала «Спортивный».

Гонку выиграл Илья Семиков, который прошёл дистанцию за 38 минут и 44 секунды, на 7,3 секунды опередил Илью Порошкина. Бронзу завоевал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Алексей Червоткин.

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль.
28 декабря 2022, среда. 12:30 МСК
Идёт
1
Илья Семиков
Республика Коми
38:44.0
2
Илья Порошкин
Республика Коми
+7.3
3
Алексей Червоткин
Москва
+23.9
Комментарии
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