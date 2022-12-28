Н. Непряева выиграла все гонки на пятом этапе Кубка России в Красногорске
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева стала победительницей всех женских соревнований на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).
Сегодня Непряева первенствовала в 10-километровой разделке классическим стилем. Ранее она выиграла классический спринт и спринт свободным стилем.
После этого сверхуспешного этапа Непряева приблизилась в общем зачёте Кубка России к олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Веронике Степановой. Разница между лыжницами составляет 44 очка.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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