Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе уверена, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2026 года

Елена Вяльбе уверена, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2026 года
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила уверенность, что российские спортсмены будут допущены до Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии.

«В следующем году хочу, чтобы спортсмены были здоровы, чтобы продолжали идти к своей цели – Олимпиаде 2026 года, где, я уверена, мы будем выступать. Пусть будут нацелены на результат и радовали болельщиков», — сказала Елена Вяльбе в эфире телеканала «Спортивный».

Напомним, участие российских спортсменов на Олимпийских играх остаётся под вопросом. В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Они не успокоятся. Дальше будет интереснее». Что говорят о стычке Большунова и Устюгова «Они не успокоятся. Дальше будет интереснее». Что говорят о стычке Большунова и Устюгова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022