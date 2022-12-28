Елена Вяльбе уверена, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2026 года
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила уверенность, что российские спортсмены будут допущены до Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии.
«В следующем году хочу, чтобы спортсмены были здоровы, чтобы продолжали идти к своей цели – Олимпиаде 2026 года, где, я уверена, мы будем выступать. Пусть будут нацелены на результат и радовали болельщиков», — сказала Елена Вяльбе в эфире телеканала «Спортивный».
Напомним, участие российских спортсменов на Олимпийских играх остаётся под вопросом. В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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