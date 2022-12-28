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«Время Деда Мороза». Большунов выложил новое фото с дочкой

«Время Деда Мороза». Большунов выложил новое фото с дочкой
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Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов опубликовал новую новогоднюю фотографию в социальных сетях.

На фото спортсмен едет в машине с четырёхмесячной дочкой Евой.

«Время Деда Мороза», — написал Большунов.

Фото: Личный архив Александра Большунова

Напомним, Александр Большунов не принял участия в сегодняшней 15-километровой разделке классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске. В одном из вчерашних полуфинальных забегов в спринте Большунов на спуске столкнулся с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым, после чего оба лыжника упали. Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.

Устюгов также не выступил в сегодняшней гонке.

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