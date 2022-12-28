«Время Деда Мороза». Большунов выложил новое фото с дочкой

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов опубликовал новую новогоднюю фотографию в социальных сетях.
На фото спортсмен едет в машине с четырёхмесячной дочкой Евой.
«Время Деда Мороза», — написал Большунов.
Фото: Личный архив Александра Большунова
Напомним, Александр Большунов не принял участия в сегодняшней 15-километровой разделке классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске. В одном из вчерашних полуфинальных забегов в спринте Большунов на спуске столкнулся с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым, после чего оба лыжника упали. Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.
Устюгов также не выступил в сегодняшней гонке.
- 28 декабря 2022
-
16:48
-
16:15
-
15:54
-
15:41
-
15:26
-
14:12
-
14:12
-
13:59
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:00
-
12:16
-
12:02
-
12:00
-
11:51
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:31
-
11:26
-
10:08
-
09:15
-
09:04
-
00:13
- 27 декабря 2022
-
22:00
-
21:15
-
21:05
-
20:53
-
20:36
-
20:22
-
20:06