«Два барана решили поиграть на нервах». Елена Вяльбе — о конфликте Устюгова и Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о конфликте между олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.
«Сегодня с Сашей не общалась, мы общались вчера вечером, когда он был дома. Сказал, что всё в порядке и чувствует себя хорошо. Но по поводу участия в гонке мы не общались с ним. Я так и думала, что он сегодня не приедет.
Скажу честно, встретились два барана и просто решили поиграть на нервах друг у друга. Никому пользы это не приносит, ни их результату, ни здоровью. После вчерашнего падения Саши Серёга Устюгов на финише переживал и спрашивал, всё ли у него в порядке. Уверена, что они точно пообщаются и решат все вопросы. В следующий раз, когда они встретятся, это будет после нового года в Сыктывкаре, я надеюсь, этот конфликт будет улажен. Хотя на самом деле никакого конфликта изначально не было, всё было в шуточной форме, но что‑то переросло в неприязнь друг к другу», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
- 28 декабря 2022
-
16:48
-
16:15
-
15:54
-
15:41
-
15:26
-
14:12
-
14:12
-
13:59
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:00
-
12:16
-
12:02
-
12:00
-
11:51
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:31
-
11:26
-
10:08
-
09:15
-
09:04
-
00:13
- 27 декабря 2022
-
22:00
-
21:15
-
21:05
-
20:53
-
20:36
-
20:22
-
20:06