Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: Большунов сохранил лидерство, Спицов — второй

Сегодня в Красногорске прошла разделка на 15 км классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Гонку выиграл Илья Семиков.

Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины

Александр Большунов (Архангельская область) — 383. Денис Спицов (Тюменская область) — 333. Артём Мальцев (Тюменская — Нижегородская области) — 310. Илья Семиков (Республика Коми) — 304. Алексей Червоткин (Москва) — 286. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 269. Антон Тимашов (Татарстан) — 215. Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 213. Максим Зубцов (Мурманская область) — 167. Илья Порошкин (Республика Коми) — 158.