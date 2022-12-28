Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: Большунов сохранил лидерство, Спицов — второй
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Сегодня в Красногорске прошла разделка на 15 км классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Гонку выиграл Илья Семиков.
Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины
- Александр Большунов (Архангельская область) — 383.
- Денис Спицов (Тюменская область) — 333.
- Артём Мальцев (Тюменская — Нижегородская области) — 310.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 304.
- Алексей Червоткин (Москва) — 286.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 269.
- Антон Тимашов (Татарстан) — 215.
- Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 213.
- Максим Зубцов (Мурманская область) — 167.
- Илья Порошкин (Республика Коми) — 158.
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