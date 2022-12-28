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Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: Большунов сохранил лидерство, Спицов — второй

Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: Большунов сохранил лидерство, Спицов — второй
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Сегодня в Красногорске прошла разделка на 15 км классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Гонку выиграл Илья Семиков.

Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины

  1. Александр Большунов (Архангельская область) — 383.
  2. Денис Спицов (Тюменская область) — 333.
  3. Артём Мальцев (Тюменская — Нижегородская области) — 310.
  4. Илья Семиков (Республика Коми) — 304.
  5. Алексей Червоткин (Москва) — 286.
  6. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 269.
  7. Антон Тимашов (Татарстан) — 215.
  8. Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 213.
  9. Максим Зубцов (Мурманская область) — 167.
  10. Илья Порошкин (Республика Коми) — 158.
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