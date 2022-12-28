Шиффрин выиграла второй гигантский слалом подряд на этапе КМ по горным лыжам в Земмеринге

Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу во вторых соревнованиях в гигантском слаломе у женщин на этапе Кубка мира в Земмеринге (Австрия).

По сумме двух попыток Шиффрин показала результат 2.03,51 и на 0,10 секунды опередила представительницу Швейцарии Лару Гут-Бехрами (2.03,61). Третьей стала Марта Бассино из Италии (2.03,98).

Напомним, первый гигантский слалом, который прошёл вчера, также завершился победой Шиффрин.

Этот успех стал для 27-летней американки уже 79-м на этапах Кубка мира.

Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Земмеринг (Австрия)

Микаэла Шиффрин (США) — 2.03,51. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — отставание 0,10 секунды. Марта Бассино (Италия) +0,47. Федерика Бриньоне (Италия) +0,50. Валери Гренье (Канада) +0,85. Марина Гонщеница-Даниэль (Польша) +0,92. Петра Влгова (Словакия) +1,38. Рикарда Хазер (Австрия) +1,50. Пола Мольцан (США) +1,93. Тесса Ворли (Франция) +1,95.

Общий зачёт Кубка мира по горным лыжам. Женщины