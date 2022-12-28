Австриец Крихмайр стал победителем в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бормио
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Двукратный чемпион мира 2021 года, австрийский горнолыжник Винсент Крихмайр стал победителем соревнований по скоростному спуску на этапе Кубка мира в Бормио (Италия).
Крихмайр показал результат 1.54,68 и на 0,40 секунды опередил канадца Джеймса Кроуфорда (1.55,08). Третьим стал норвежец Александер Омодт Кильде (1.55,36).
Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины. Бормио (Италия)
- Винсент Крихмайр (Швейцария) — 1.54,68.
- Джеймс Кроуфорд (Канада) — отставание 0,40 секунды.
- Александер Омодт Кильде (Норвегия) +0,68.
- Марко Одерматт (Швейцария) +1,46.
- Райан Кохран-Зигль (США) +1,87.
- Урс Криенбюль (Швейцария) +1,88.
- Жюстин Мурисье (Швейцария) +2,17.
- Жиль Рулан (Швейцария) +2,18.
- Маттиа Кассе (Италия) +2,24.
- Доминик Парис (Италия) +2,29.
Горные лыжи. Общий зачёт. Мужчины
- Марко Одерматт (Швейцария) – 846.
- Александер Омодт Кильде (Норвегия) — 585.
- Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 385.
- Лукас Бротен (Норвегия) – 365.
- Винсент Крихмайр (Австрия) – 352.
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