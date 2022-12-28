Австриец Крихмайр стал победителем в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бормио

Двукратный чемпион мира 2021 года, австрийский горнолыжник Винсент Крихмайр стал победителем соревнований по скоростному спуску на этапе Кубка мира в Бормио (Италия).

Крихмайр показал результат 1.54,68 и на 0,40 секунды опередил канадца Джеймса Кроуфорда (1.55,08). Третьим стал норвежец Александер Омодт Кильде (1.55,36).

Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины. Бормио (Италия)

Винсент Крихмайр (Швейцария) — 1.54,68. Джеймс Кроуфорд (Канада) — отставание 0,40 секунды. Александер Омодт Кильде (Норвегия) +0,68. Марко Одерматт (Швейцария) +1,46. Райан Кохран-Зигль (США) +1,87. Урс Криенбюль (Швейцария) +1,88. Жюстин Мурисье (Швейцария) +2,17. Жиль Рулан (Швейцария) +2,18. Маттиа Кассе (Италия) +2,24. Доминик Парис (Италия) +2,29.

Горные лыжи. Общий зачёт. Мужчины

Марко Одерматт (Швейцария) – 846. Александер Омодт Кильде (Норвегия) — 585. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 385. Лукас Бротен (Норвегия) – 365. Винсент Крихмайр (Австрия) – 352.