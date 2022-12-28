Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала 79-ю победу на Кубке мира. Отметим, что рекордсменкой по количеству побед на отдельных этапах КМ является американка Линдси Вонн (82).

«Что для меня значит одержать 79-ю победу? Я не могу ответить на этот вопрос. Потому что эти победы вместились в 12 или 13 лет соревнований: хороших гонок и плохих, взлётов и падений. Последние три года были особенно трудными. Это многое для меня значит. Но сегодня я бы просто отметила конкретно эту победу, а не то, что она стала 79-я. Я действительно довольна ей», — приводит слова Шиффрин AP.

Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Земмеринг (Австрия)