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Горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала 79-ю победу на Кубке мира

Горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала 79-ю победу на Кубке мира
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Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала 79-ю победу на Кубке мира. Отметим, что рекордсменкой по количеству побед на отдельных этапах КМ является американка Линдси Вонн (82).

«Что для меня значит одержать 79-ю победу? Я не могу ответить на этот вопрос. Потому что эти победы вместились в 12 или 13 лет соревнований: хороших гонок и плохих, взлётов и падений. Последние три года были особенно трудными. Это многое для меня значит. Но сегодня я бы просто отметила конкретно эту победу, а не то, что она стала 79-я. Я действительно довольна ей», — приводит слова Шиффрин AP.

Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Земмеринг (Австрия)

  1. Микаэла Шиффрин (США) — 2.03,51.
  2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — отставание 0,10 секунды.
  3. Марта Бассино (Италия) +0,47.
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