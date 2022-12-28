Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала 79-ю победу на Кубке мира. Отметим, что рекордсменкой по количеству побед на отдельных этапах КМ является американка Линдси Вонн (82).
«Что для меня значит одержать 79-ю победу? Я не могу ответить на этот вопрос. Потому что эти победы вместились в 12 или 13 лет соревнований: хороших гонок и плохих, взлётов и падений. Последние три года были особенно трудными. Это многое для меня значит. Но сегодня я бы просто отметила конкретно эту победу, а не то, что она стала 79-я. Я действительно довольна ей», — приводит слова Шиффрин AP.
Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Земмеринг (Австрия)
- Микаэла Шиффрин (США) — 2.03,51.
- Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — отставание 0,10 секунды.
- Марта Бассино (Италия) +0,47.
- 28 декабря 2022
-
20:54
-
20:35
-
17:01
-
16:48
-
16:15
-
15:54
-
15:41
-
15:26
-
14:12
-
14:12
-
13:59
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:00
-
12:16
-
12:02
-
12:00
-
11:51
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:31
-
11:26
-
10:08
-
09:15
-
09:04
-
00:13
- 27 декабря 2022
-
22:00
-
21:15
-
21:05
-
20:53