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Гранеруд выиграл квалификацию на 1-м этапе «Турне четырёх трамплинов», Форфанг — 4-й

Гранеруд выиграл квалификацию на 1-м этапе «Турне четырёх трамплинов», Форфанг — 4-й
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В Оберстдорфе (Германия) завершилась квалификация в рамках первого этапа «Турне четырёх трамплинов». Лучший результат в ней показал норвежский прыгун с трамплина Хальвор Эгнер Гранеруд. Вторым стал поляк Давид Кубацкий. Тройку сильнейших замкнул словенец Тими Зайц.

Прыжки с трамплина. «Турне четырёх трамплинов», 1-й этап. Оберстдорф. Квалификация

1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 155,5 балла (133,5 м).
2. Давид Кубацкий (Польша) – 146,6 (132,0).
3. Тими Зайц (Словения) – 141,7 (133,5).
4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 140,5 (134,5).
5. Петр Жила (Польша) – 140,1 (129,0).
6. Камиль Стох (Польша, чемпион 2017/2018 года) – 140,0 (127,5).
7. Карл Гайгер (Германия) – 139,8 (129,5).
8. Андреас Веллингер (Германия) – 137,9 (130,0).
9. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 137,8 (131,5).
10. Мануэль Феттнер (Австрия) – 137,5 (129,0).

В прошлом сезоне «Турне четырёх трамплинов» выиграл японец Рёю Кобаяси.

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