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«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
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Близится старт престижного турнира по лыжным гонкам «Тур де Ски». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.

«Тур де Ски» 1. Валь-Мюстаир, Швейцария

  • 31 декабря – спринт, свободный стиль.
  • 1 января – 10 км. Масс-старт, классический стиль.

«Тур де Ски» 2. Оберстдорф, Германия

  • 3 января – 10 км. Раздельный старт, классический стиль.
  • 4 января – 20 км. Гонка преследования, свободный стиль.

«Тур де Ски» 3. Валь-ди-Фьемме, Италия

  • 6 января – спринт, классический стиль.
  • 7 января – 15 км. Масс-старт, классический стиль.
  • 8 января – 9 км. Масс-старт, свободный стиль.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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