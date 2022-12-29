«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
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Близится старт престижного турнира по лыжным гонкам «Тур де Ски». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.
«Тур де Ски» 1. Валь-Мюстаир, Швейцария
- 31 декабря – спринт, свободный стиль.
- 1 января – 10 км. Масс-старт, классический стиль.
«Тур де Ски» 2. Оберстдорф, Германия
- 3 января – 10 км. Раздельный старт, классический стиль.
- 4 января – 20 км. Гонка преследования, свободный стиль.
«Тур де Ски» 3. Валь-ди-Фьемме, Италия
- 6 января – спринт, классический стиль.
- 7 января – 15 км. Масс-старт, классический стиль.
- 8 января – 9 км. Масс-старт, свободный стиль.
Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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