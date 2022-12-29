«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Близится старт престижного турнира по лыжным гонкам «Тур де Ски». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.

«Тур де Ски» 1. Валь-Мюстаир, Швейцария

31 декабря – спринт, свободный стиль.

1 января – 10 км. Масс-старт, классический стиль.

«Тур де Ски» 2. Оберстдорф, Германия

3 января – 10 км. Раздельный старт, классический стиль.

4 января – 20 км. Гонка преследования, свободный стиль.

«Тур де Ски» 3. Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января – спринт, классический стиль.

7 января – 15 км. Масс-старт, классический стиль.

8 января – 9 км. Масс-старт, свободный стиль.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).