Нисканен, вероятно, примет участие в «Тур де Ски» — 2022/2023. Ийво пропустил старт сезона
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен может принять участие в «Тур де Ски» — 2022/2023. Об этом сообщил главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Теему Пасанен.
«Да, Ийво, вероятно, приедет в четверг, если больше не произойдёт чудес. Я жду, когда он проведёт несколько гонок и начнёт международный сезон. У всех, да и у самого Ийво, нет понимания, как он вернётся. Был достаточно большой перерыв в тренировках, он также долго не принимал участия в лыжных соревнованиях», — приводит слова Пасанена Ilta-Sanomat.
Напомним, Нисканен не выступал на этапах Кубка мира в начале текущего сезона из-за коронавируса, которым он заразился перед самым стартом соревнований в Руке (Финляндия).
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