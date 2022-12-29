Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер раскритиковал новую систему начисления очков на Кубке мира.



«Я думаю, что это получается неправильно, я должен быть честным. Я думаю, что прежняя система была более справедливой. Теперь вы в большей степени вознаграждаетесь за участие в лыжных гонках, а не за достойное выступление», — приводит слова Крюгера норвежское издание VG.

Напомним, по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) с сезона-2022/2023 в Кубке мира была введена новая система начисления очков, согласно которой уменьшается разрыв между первым и последующими местами, а очки по результатам гонки распределяются и начисляются не по 30-е, а по 50-е место. Также по новым правилам уменьшается количество очков, начисляемых за общую победу по итогам лыжной многодневки «Тур де Ски».