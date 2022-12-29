Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

FIS ответила на критику норвежского лыжника Крюгера

FIS ответила на критику норвежского лыжника Крюгера
Комментарии

Генеральный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот ответил на слова норвежского лыжника Симена Хегстада Крюгера, раскритиковавшего новую систему начисления очков на Кубке мира.

«Пока что мы даже не в середине сезона. Поэтому я бы не хотел делать поспешных выводов и оценивать, работает эта система или нет. Конечно, есть определённые недочёты. Но если речь идёт о том, что спортсмен не может принять участие в гонке из-за болезни или по другим причинам, то это случалось и раньше.

Конечно, я понимаю его и то, о чём он говорит. Смысл заключается в мотивации спортсменов к участию в соревнованиях. Мы оценим всё это после сезона, но сначала мы должны увидеть, как в новых условиях спортсмены будут расставлять приоритеты. Думаю, новая система заслуживает времени, чтобы мы могли посмотреть, что из этого получится», — приводит слова Ламплота норвежское издание VG.

Напомним, по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) с сезона-2022/2023 в Кубке мира была введена новая система начисления очков, согласно которой уменьшается разрыв между первым и последующими местами, а очки по результатам гонки распределяются и начисляются не по 30-е, а по 50-е место. Также по новым правилам уменьшается количество очков, начисляемых за общую победу по итогам лыжной многодневки «Тур де Ски».

Новость по теме
Крюгер раскритиковал новую систему начисления очков на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022