Клебо: нужно давать больше очков победителям гонок

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо высказался о недостатках новой системы начисления очков на Кубке мира, приводя в качестве примера Ийво Нисканена. Финн, который является лучшим классическим бегуном в мире, заразился коронавирусом в начале этого сезона и пропустил все соревнования Кубка мира в этом году.

«У Нисканена сейчас практически нет шансов на победу в общем зачёте. Так весь смысл пропадает. Нужно больше награждать тех, кто выигрывает лыжные гонки. Пока слишком рано критиковать новую систему. Но Ийво — хороший пример спортсмена, которого мы можем потерять во многих грядущих уикендах чемпионата мира. Мы не хотим этого. Сложно делать выводы так рано, награждать людей за выезд на чемпионат мира — это хорошо. Но тогда необходимы некоторые корректировки. Вы должны вознаграждать попадание в первую пятёрку большим количеством очков», — приводит слова Клебо норвежское издание VG.

Напомним, по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) с сезона-2022/2023 в Кубке мира была введена новая система начисления очков, согласно которой уменьшается разрыв между первым и последующими местами, а очки по результатам гонки распределяются и начисляются не по 30-е, а по 50-е место. Также по новым правилам уменьшается количество очков, начисляемых за общую победу по итогам лыжной многодневки «Тур де Ски».