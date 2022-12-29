Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
Поделиться
28 декабря завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам — 2022/2023 в Красногорске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.
Напомним, первый и второй этапы проходили в Вершине Тёи, третья часть турнира — в Чусовом, а четвёртый этап — в Кирово-Чепецке.
- Шестой этап. Сыктывкар. 12 января 2023 года – спринт, классический стиль. 13 января 2023 года – раздельный старт, классический стиль. 15 января 2023 года – скиатлон.
- Седьмой этап. Красногорск. 3 февраля 2023 года – раздельный старт, классический стиль. 5 февраля 2023 года – спринт, классический стиль.
- Восьмой этап. Кировск. 7 апреля 2023 года – раздельный старт, классический стиль. 8 апреля 2023 года – спринт, свободный стиль. 9 апреля 2023 года – раздельный старт, свободный стиль.
Комментарии
- 29 декабря 2022
-
21:00
-
13:45
-
13:27
-
13:12
-
13:12
-
12:42
-
12:27
-
10:45
- 28 декабря 2022
-
20:54
-
20:35
-
17:01
-
16:48
-
16:15
-
15:54
-
15:41
-
15:26
-
14:12
-
14:12
-
13:59
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:00
-
12:16
-
12:02
-
12:00
-
11:51
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:31
-
11:26
Партнерский контент