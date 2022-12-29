Девушка Клебо сняла Йоханнеса в сауне

Пернилле Дёсвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, сняла своего возлюбленного в сауне, а он разместил это видео в своих соцсетях.

Клебо проводит Рождество в Давосе (Швейцария), где готовится к престижной многодневке «Тур де Ски» и чемпионату мира – 2023.



На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо – шесть золотых медалей с чемпионатов мира.