Норвежец Гранеруд выиграл стартовый этап «Турне четырёх трамплинов»

Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд стал победителем стартового этапа «Турне четырёх трамплинов», который прошёл в Оберстдорфе (Германия). Соревнования входят в зачёт Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Победитель в сумме за два прыжка набрал 312,4 балла. Вторым стал поляк Пётр Жила (299 баллов), третье место занял его соотечественник Давид Кубацкий (294,9).
В прошлом сезоне «Турне четырёх трамплинов» выиграл японец Рёю Кобаяси.
Российские и белорусские «летающие лыжники» решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранены от участия в стартах Кубка мира, начиная с заключительных стартов прошлого сезона.
Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне четырёх трамплинов». Оберстдорф, Германия
1-й этап. HS137
1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 312,4 очка (142,5 м + 139,0 м).
2. Пётр Жила (Польша) – 299,0 (132,5 + 137,0).
3. Давид Кубацкий (Польша) – 294,9 (140,5 + 136,0).
4. Карл Гайгер (Германия) – 293,6 (136,5 + 134,0).
5. Штефан Крафт (Австрия) – 292,0 (133,5 + 138,0).
6. Андреас Веллингер (Германия) – 285,2 (135,0 + 132,0).
- 29 декабря 2022
-
23:01
-
22:42
-
21:00
-
13:45
-
13:27
-
13:12
-
13:12
-
12:42
-
12:27
-
10:45
- 28 декабря 2022
-
20:54
-
20:35
-
17:01
-
16:48
-
16:15
-
15:54
-
15:41
-
15:26
-
14:12
-
14:12
-
13:59
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:00
-
12:16
-
12:02
-
12:00
-
11:51
-
11:38
-
11:36
-
11:32