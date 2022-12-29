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Норвежец Гранеруд выиграл стартовый этап «Турне четырёх трамплинов»

Норвежец Гранеруд выиграл стартовый этап «Турне четырёх трамплинов»
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Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд стал победителем стартового этапа «Турне четырёх трамплинов», который прошёл в Оберстдорфе (Германия). Соревнования входят в зачёт Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Победитель в сумме за два прыжка набрал 312,4 балла. Вторым стал поляк Пётр Жила (299 баллов), третье место занял его соотечественник Давид Кубацкий (294,9).

В прошлом сезоне «Турне четырёх трамплинов» выиграл японец Рёю Кобаяси.

Российские и белорусские «летающие лыжники» решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранены от участия в стартах Кубка мира, начиная с заключительных стартов прошлого сезона.

Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне четырёх трамплинов». Оберстдорф, Германия
1-й этап. HS137

1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 312,4 очка (142,5 м + 139,0 м).
2. Пётр Жила (Польша) – 299,0 (132,5 + 137,0).
3. Давид Кубацкий (Польша) – 294,9 (140,5 + 136,0).
4. Карл Гайгер (Германия) – 293,6 (136,5 + 134,0).
5. Штефан Крафт (Австрия) – 292,0 (133,5 + 138,0).
6. Андреас Веллингер (Германия) – 285,2 (135,0 + 132,0).

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