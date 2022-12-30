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«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание первого этапа, календарь соревнований

«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание первого этапа, календарь соревнований
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Близится старт престижного турнира по лыжным гонкам «Тур де Ски». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого этапа лыжной многодневки.

«Тур де Ски». Первый этап. Валь-Мюстаир, Швейцария

31 декабря, суббота

13:30. Спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация

14:05. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация

16:00. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финалы

16:25. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финалы

1 января, воскресенье

14:00. Масс-старт (10 км, классический стиль). Женщины

15:15. Масс-старт (10 км, классический стиль). Мужчины

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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