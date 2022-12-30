«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание первого этапа, календарь соревнований

Близится старт престижного турнира по лыжным гонкам «Тур де Ски». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого этапа лыжной многодневки.



«Тур де Ски». Первый этап. Валь-Мюстаир, Швейцария



31 декабря, суббота



13:30. Спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация



14:05. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация



16:00. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финалы



16:25. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финалы



1 января, воскресенье



14:00. Масс-старт (10 км, классический стиль). Женщины



15:15. Масс-старт (10 км, классический стиль). Мужчины

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).