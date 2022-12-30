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Трёхкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Маттиас Майер завершил карьеру

Трёхкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Маттиас Майер завершил карьеру
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Трёхкратный олимпийский чемпион австрийский горнолыжник Маттиас Майер объявил о завершении карьеры.

О своём решении 32-летний австриец объявил за несколько часов до выхода на старт супергиганта на этапе Кубка мира в итальянском Бормио.

«Последние несколько дней я думал и решил, что мне пора завершать карьеру», — приводит слова Майера пресс‑служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Майер завоевал три олимпийских титула на трёх разных Играх, чего не удавалось ни одному другому спортсмену: выиграл скоростной спуск на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, супергигант в Пхёнчхане в 2018-м и в Пекине в феврале этого года. Он также забрал бронзу в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине. В гонках Кубка мира за свою карьеру австриец стартовал 219 раз, отметившись 45 призовыми местами и 11 победами.

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