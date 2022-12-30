Призёр 1-го этапа «Турне четырёх трамплинов» нарушил правила. Момент попал в трансляцию

Польский прыгун с трамплина двукратный чемпион мира Пётр Жила нарушил правила во время первого этапа «Турне четырёх трамплинов» в Оберстдорфе (Германия).

Пётр Жила занял второе место, однако позже в социальных сетях появилась фотография, доказывающая, что его стоило дисквалифицировать. На старте комбинезон спортсмена был застёгнут, но после приземления молния расстегнулась. Инспектор по экипировке Агнешка Бачковска объяснила, почему спортсмена стоило дисквалифицировать.

«Я слышала, что комбинезон Петра был застёгнут на старте, а молния расстегнулась позже сама. Является ли это смягчающим обстоятельством? Если бы это заметил контролёр или если бы кто-то сообщил ему об этом через 15 минут после последнего прыжка в соревновании, Жила был бы дисквалифицирован. Почему? До выхода из выездных ворот ничего нельзя делать со снаряжением. Также вы получаете информацию, выбраны ли вы для проверки. Первая шестёрка соревнований автоматически уходит на контроль, поэтому Пётр знал, что он поедет, и ему следовало быть осторожным», — приводит слова Бачковской Sport.pl.