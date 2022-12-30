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Эйлин Гу попала на обложку нового выпуска Vogue. Фото

Эйлин Гу попала на обложку нового выпуска Vogue. Фото
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Двукратная олимпийская чемпионка китайская фристайлистка Эйлин Гу оказалась главной героиней нового выпуска журнала о моде Vogue Hong Kong. Самая юная олимпийская чемпионка по фристайлу запечатлена модным фотографом Паолой Кудацки на обложке январского номера гонконгского издания Vogue. Помимо фотосета, в журнале также представлены фрагменты из интервью со спортсменкой.

«Быть женщиной в спорте — значит быть уверенной и стойкой, слышать негатив и превращать его в позитивную мотивацию для себя, а также вдохновлять других женщин вокруг вас. Невероятное распространение фристайла по всему миру после зимних Олимпийских игр приносит мне счастье и гордость. Мне нравится видеть такой ощутимый культурный сдвиг в сторону уверенности, диалога и личностного роста благодаря участию в спорте, особенно среди молодёжи и девушек», — приводит слова Эйлин Гу Vogue Hong Kong.

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