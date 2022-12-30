Тренер сборной Финляндии заподозрил FIS в обмане

Тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Теэму Пасанен раскритиковал решение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) о замене запланированных на 1 января гонок преследования на масс-старты по причине проблем со снегом.



«Я думаю, что ситуация со снегом здесь неплохая. Я не понимаю, что это за решение. Проложить там 3,3-километровую трассу не должно быть проблемой. В гонке преследования мы стартуем с большими отрывами, а поймавшие круг выбывают из гонки. Если, особенно в женской гонке, по нынешним нормативам, 40 лыжниц начинают путь, то после гонки преследования останется около 20, когда остальные выбывают из соревнований. Это должен быть страх для FIS, и именно поэтому они были заменены на масс-старты. Если бы такое массовое отстранение произошло, это было бы досадной и значительной репутационной потерей не только для тура, но и для всего Кубка мира с точки зрения FIS.

И хотя дистанция в 10 километров осталась, но масс-старт — это совсем другое, нежели гонка преследования. Изменения, внесённые FIS, не в интересах финнов с точки зрения общей конкуренции. При таких перспективах первые 30 стартовых мест масс-старта определятся по итогам субботнего свободного спринта. Если, к примеру, Ийво Нисканен не пройдёт, ему придётся стартовать за первой тридцаткой. А свободный спринт — его самая слабая дистанция. Потому что за последние годы он выступал всего несколько раз, конкретно в турах, и не доходил до финального этапа. К тому же в гонке преследования было бы немного спокойнее кататься, а обгонять было бы проще, потому что она не такая суетливая, каким будет масс-старт на этой трассе», — приводит слова Пасанена Ilta-Sanomat.