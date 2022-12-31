Голберг — о статусе фаворита «Тур де Ски»: говорить о том, что выиграет не Клебо, смешно

Чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг на пресс-конференции перед стартом «Тур де Ски» прокомментировал слова одного из представителей Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), который заявил, что некоторые эксперты считают норвежца фаворитом предстоящей престижной лыжной многодневки.

«Это, пожалуй, самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал», — сказал Голберг.

На пресс-конференции также присутствовали олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс и шведский лыжник Вильям Порома. Обоих ответ Голберга заставил засмеяться.

Норвежец дал понять, что абсолютным фаворитом для него является его соотечественник Йоханнес Клебо.

«Лыжник, до 26 лет одержавший 60 побед на этапах Кубка мира… Говорить о том, что выиграет кто-то другой, смешно. Но если кто-то собирается его обыграть, то я, пожалуй, самый большой фаворит в этом», — добавил Голберг.

«Тур де Ски» – 2022/2023 пройдёт с 31 декабря по 8 января в Валь-Мюстаире (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и в Валь-ди-Фьемме (Италия).