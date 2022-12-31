Александр Большунов показал, как жена и дочь поздравили его с днём рождения. Фото

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов опубликовал в социальных сетях милые семейные снимки.

«Первые поздравления от моих любимок», — подписал фотографии Большунов.

Фото: из личного архива Александра Большунова

Фото: из личного архива Александра Большунова

Сегодня, 31 декабря, Большунов празднует день рождения. Ему исполнилось 26 лет. 27 августа 2022 года лыжник впервые стал отцом. Жена Анна подарила ему дочь, которую назвали Евой.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). Александр полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).