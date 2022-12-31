Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе назвала успехи российских лыжников на Олимпиаде главным воспоминанием 2022 года

Вяльбе назвала успехи российских лыжников на Олимпиаде главным воспоминанием 2022 года
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями от выступления российских лыжников в этом году.

«Главное воспоминание в 2022 году — это успехи российских лыжников на зимних Олимпийских играх», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем Национальной спортивной премии в номинации «Спортсмен года». На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022