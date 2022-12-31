Вяльбе назвала успехи российских лыжников на Олимпиаде главным воспоминанием 2022 года

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями от выступления российских лыжников в этом году.



«Главное воспоминание в 2022 году — это успехи российских лыжников на зимних Олимпийских играх», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем Национальной спортивной премии в номинации «Спортсмен года». На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.