Вяльбе назвала успехи российских лыжников на Олимпиаде главным воспоминанием 2022 года
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями от выступления российских лыжников в этом году.
«Главное воспоминание в 2022 году — это успехи российских лыжников на зимних Олимпийских играх», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем Национальной спортивной премии в номинации «Спортсмен года». На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.
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