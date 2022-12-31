Фендрих выиграла квалификацию спринта на 1-м этапе «Тур де Ски», Диггинс — вне топ-30

В Валь-Мюстайре (Швейцария) завершилась квалификация женского спринта свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Победительницей пролога стала швейцарская лыжница Надине Фендрих, второй результат у лидера Кубка мира, норвежки Тириль Уднес Венг, третий – у шведки Марты Розенберг.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап. Спринт, свободный стиль. 1,4 км, женщины. Квалификация

1. Надине Фендрих (Швейцария) — 3.22,59.

2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — отставание 2,41 секунды.

3. Марта Розенберг (Швеция) +2,57.

Из неожиданных итогов квалификации стоит отметить непопадание в топ-30 американки Джессики Диггинс, норвежки Хейди Венг и олимпийской чемпионки в командном спринте, немки Виктории Карль.

Отметим, что в 2022 году «Тур де Ски» выиграла российская лыжница Наталья Непряева.